LekstedeWonen mag verder gaan met ontwikkelen zorglandgoed

De Raad van State heeft besloten dat woningcorporatie LekstedeWonen verder mag gaan met de ontwikkeling van Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen. Er was bezwaar van natuurorganisaties omdat zij vinden dat de bebouwing een aantasting van het landschap is.

De Raad van State vond echter geen enkel bezwaar afdoende om de bouw van het zorglandschap tegen te houden, meldt het AD. Dat betekent dat de bouw, waar in 2008 al ideeën voor waren, kan worden verwezenlijkt.

Op het Zorglandgoed Bloemendaal zullen zich twee partijen vestigen: De Iris, een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking, en De Herbergier, voor mensen met dementie. Het AD weet dat het stuk agrarisch land voor een deel wordt bebouwd met zestien zorgwoningen voor jongeren met een beperking, zestien voor mensen met dementie en een woning voor de beheerder.