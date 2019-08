GGD'en nog niet klaar voor gratis verstrekking hiv-preventiepil

Na een jarenlange lobby zou de hiv-preventiepil PrEP vanaf donderdag door de GGD'en worden verstrekt. Veel soapoli’s zijn daar echter nog niet op toegerust, blijkt uit een rondgang op de websites van GGD’en.

Mannen die seks hebben met mannen moesten lang wachten op de gratis verstrekking van het preventiemiddel. PrEP wordt beschouwd als de medicatie om het hiv-virus in te dammen. Vanaf donderdag 1 augustus zou de hiv-preventie PrEP door GGD’en gratis worden verstrekt. Veel soapoli’s zijn daar echter nog niet op toegerust.

Start in september

Na een blik op de websites blijkt dat het slechts om drie GGD’en gaat in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Nijmegen die het middel daadwerkelijk gratis verstrekken per 1 augustus. Elf andere gezondheidsdiensten, waaronder die in Amsterdam, beginnen er pas in september mee.

Te weinig plek

De GGD’en verwachten een grote aanvraag en vrezen dat er te weinig plek zal zijn. Mannen met het hoogste risico op een hiv-infectie krijgen voorrang.