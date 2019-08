'Afvallen is makkelijker in groepsverband'

Een pilot van zorgverzekeraar ONVZ en zorginnovator Pluhz wijst uit dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker gaat in groepsverband en wanneer er een financiële beloning tegenover staat. Gemiddeld daalde de zogenoemde Body Mass Index bij de 55 deelnemers met bijna vijf procent.

Drie maanden lang werden de deelnemers gemotiveerd om hun leefstijl gezonder maken. Het was aan de deelnemers zelf om elkaar te motiveren. Ze gaven elkaar tips en adviezen en er werden gezamenlijke, veelal sportieve, activiteiten georganiseerd. Ook maakten zij gebruik van digitale coaching van Pluhz.

Bij een daling van 5 procent in het gemiddelde groeps-BMI ontving iedere deelnemer een financiële vergoeding van 50 euro. Maar de financiële prikkel was voor slechts 37 procent van de deelnemers de belangrijkste reden om mee te doen aan de pilot. Ze gaven aan dat vooral het groepsproces hen ertoe bracht mee te doen aan de pilot. Deze deelname in groepsverband, en de daarmee samenhangende groepsdruk, heeft volgens ONVZ 76 procent van de deelnemers ertoe gemotiveerd om aan hun BMI te werken.