Inspectie pakt kliniek Expat Med weer aan

De particuliere kliniek Expat Med in Den Haag moet 4000 euro aan dwangsom betalen voor iedere week dat door de gezondheidsinspectie geëiste verbeteringen niet worden verwezenlijkt. De kliniek was al eerder in opspraak.

De inspectie sloeg begin dit jaar al alarm over verscheidene organisatorische tekortkomingen en meldde dat het ook niet overal schoon was. De medisch specialisten, afkomstig uit Polen, hebben wel de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist, maar aan hun Nederlands schortte het. De inspectie vindt dat er niet genoeg schot in de aanpak van de problemen zit.



Expat biedt botox- en fillerbehandelingen aan, injecties in gewrichten en verwijdering van afwijkend baarmoederslijmvlies. Expat Med is alleen nog in Den Haag actief, maar had eerder ook vestigingen in Eindhoven en Amsterdam. De instelling heeft vooral patiënten met een Oost-Europese achtergrond. (ANP)