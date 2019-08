Verscherpt toezicht op Laurentius Ziekenhuis Roermond

De gezondheidsinspectie heeft het Laurentius Ziekenhuis Roermond voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is het uiteenvallen van de top van het ziekenhuis door een bestuurlijke ruzie. Vorige maand trad de voltallige raad van toezicht af na meningsverschillen met de raad van bestuur.

Vorige maand trad de voltallige raad van toezicht af na meningsverschillen met de raad van bestuur. De raden bestaan op dit moment elk uit één persoon. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hierdoor een 'kwetsbare bestuurlijke situatie' ontstaan. De conflicten tussen de bestuurlijke organen bestonden al sinds maart, maar volgens het ziekenhuis had de zorg hier niet onder te lijden.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 5 augustus en duurt zes maanden, meldt de inspectie. "De raad van bestuur moet samen met de raad van toezicht een plan maken over hoe de voorwaarden voor goed bestuur worden hersteld. Dat moeten ze 19 augustus hebben opgestuurd." Laurentius moet bovendien iedere twee maanden rapporteren over de voortgang.

"Het is onbekend hoe lang deze kwetsbare situatie zal voortduren. De inspectie wil het herstel van goed bestuur nauwlettend volgen en heeft daarom Laurentius onder verscherpt toezicht gesteld", aldus de inspectie. (ANP/Skipr)