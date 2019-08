Vakbonden geven groen licht voor ggz-cao

Alle betrokken partijen stemmen definitief in met het onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao in de ggz. Dat houdt onder meer in dat werknemers de komende tijd meer gaan verdienen.

De lonen in de ggz stijgen de komende tweeënhalf jaar met 8,3 procent, dat kwamen de vakbonden en GGZ Nederland eerder dit jaar al overeen. Ze spraken bovendien af dat de vergoedingen voor stagiairs en werknemers in opleiding omhoog gaan en dat het personeel een eenmalige uitkering van 500 euro krijgt. Ook zijn er afspraken gemaakt rondom inspraak voor medisch specialisten.

Groen licht

De leden en het bestuur van GGZ Nederland gaven eerder al groen licht voor dit akkoord. Inmiddels hebben ook werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ ingestemd. Nu alle partijen het met elkaar eens zijn, moet de tekst nog uitgewerkt worden en dan kan het ministerie van SZW een algemeenverbindendverklaring uitspreken. De nieuwe cao loopt tot 1 december 2021.