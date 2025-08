Salarisverhoging voor veel zorgprofessionals

Dat laat de FBZ, vakbond voor zorgprofessionals weten.

Per 1 juli kregen zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg een salarisverhoging van 4 procent. Volgend jaar volgt nog twee keer een salarisverhoging in mei en november. In de ggz zagen zorgprofessionals hun salaris met 1 procent omhoog gaan. In december en juli 2026 volgen nog twee salarisverhogingen. In de umc’s gaan de salarissen met 3 procent omhoog, tot en met het maximum van schaal 11. De verpleging, verzorging en thuiszorg krijgt er 4 procent bij. In juli 2026 volgt een tweede salarisverhoging.

Op 1 augustus ging een salarisverhoging van 2 procent in voor zorgprofessionals in algemene ziekenhuizen. Deze komt boven op de salarisverhoging van 2 procent in februari 2025. In 2026 volgt nog twee keer een salarisverhoging van 2 procent.

Reiskostenvergoeding

Los van de salarisverhogingen zijn diverse andere afspraken ingegaan, zoals de hoogte van de reiskostenvergoeding in de Cao VVT per 1 juli: van 17 naar 19 cent per kilometer. Ook gelden sinds die datum de nieuwe afspraken over de vergoeding voor bereikbaarheids- en consignatiediensten. Zo kunnen medewerkers in overleg met hun leidinggevende de vergoeding geheel omzetten in tijd. Voor zorgprofessionals in de ggz komen er in september nog wat wijzigingen aan.

Alle werknemers vanaf FWG 60 met een belastende functie hebben dan het recht om vanaf vijf jaar voor hun AOW-leeftijd deel te nemen aan het generatiepact, waarbij ze 80 procent gaan werken tegen 90 procent van hun loon en een volledige pensioenopbouw.