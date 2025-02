FBZ: Akkoord cao vvt in zicht

Een akkoord over een nieuwe cao voor werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt) lijkt in zicht. Dat meldt de Federatie van Beroepsorganisatie in de zorg (FBZ), de vakbond voor zorgprofessionals na een tweedaagse onderhandelingsronde.

Deze week intensieve onderhandelingen plaats tussen de bonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en de werkgeversorganisaties ZorgthuisNL en ActiZ. Hierbij is volgens FBZ een doorbraak in het proces bereikt. “Het overleg is in een stroomversnelling geraakt en het lijkt erop dat we binnenkort een akkoord bereiken”, zo is te lezen op de website van de bond.

Duurzame inzetbaarheid

Tijdens de onderhandelingen is niet alleen de loonparagraaf uitgebreid besproken, maar zijn er ook vorderingen gemaakt over onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid en betere regelingen voor onregelmatigheid en reiskosten.

Jan Willem Le Febre, FBZ-onderhandelaar: “Wij zien dit vervolg met vertrouwen tegemoet. Er is hard gewerkt om de belangen van vvt-medewerkers goed te behartigen, en we blijven ons inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat.”

Donderdag 27 februari gaan de onderhandelingen verder.

Ziekenhuizen

Eerder deze week kwam FBZ met een minder optimistisch bericht over de cao voor het ziekenhuispersoneel. Op 19 februari tijdens de vijfde overlegronde werd gesproken over diverse onderwerpen, maar dit zou niet of nauwelijks hebben geleid tot concrete afspraken. Deze onderhandelingen worden op 7 maart voorgezet.