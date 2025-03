Akkoord nieuwe cao ziekenhuizen: 8 procent meer loon

De bonden en de NVZ hebben vannacht een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in ziekenhuizen. De geplande protestacties in april gaan niet door, laten FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV weten.

De salarissen van de 225.000 werknemers stijgen dit en volgend jaar in vier stappen van 2 procent met in totaal 8 procent: met terugwerkende kracht tot 1 februari dit jaar, in augustus, volgend jaar februari en de laatste stap van 2 procent is in augustus volgend jaar. De cao loopt twee jaar.

Voortaan zullen ook onregelmatigheidsdiensten beter worden beloond. Wie werkt op zaterdagochtend tussen 8 en 12 uur krijgt nu niets extra’s, maar in deze nieuwe cao komt er 38 procent per gewerkt uur bij. Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: in juni naar 18 cent per kilometer en in februari volgend jaar naar 21 cent.

Omkleedvergoeding van 50 euro

Bovendien krijgen medewerkers die zich vanwege de hygiëne in het ziekenhuis moeten omkleden een omkleedvergoeding van 50 euro per maand. Verder is er een betere regeling voor de pauzes opgenomen in de nieuwe cao: zorgprofessionals die hun pauze niet kunnen opnemen, krijgen die tijd als werktijd uitbetaald. Daarbij blijft de regie bij de zorgprofessional.

Betere regelingen werk-privé

Ten slotte komen er maatregelen voor vermindering van de werkdruk. Met een ‘balansverlof’ kan een werknemer verlof sparen om later op te nemen – bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of om op een ander moment in zijn loopbaan even niet of minder te werken. Ook is afgesproken dat werknemers die ’s nachts hebben gewerkt in de bereikbaarheidsdienst minstens acht uur onafgebroken rust krijgen: ze hoeven niet meteen een ochtenddienst te draaien. Er komt een onderzoek naar de voor- en nadelen van invoering van een 32-urige werkweek.

Eerder deze maand liepen de cao-onderhandelingen stuk. De bonden vonden de loonsverhoging van 6 procent die de werkgevers boden te laag. Ook bij andere financiële regelingen kwamen de onderhandelende partijen er niet uit. Bovendien werd er op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals zeggenschap, roostering, betere privé-werkbalans en grensoverschrijdend gedrag te weinig vooruitgang geboekt.

FNV: blij voor werknemers en patiënten

Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn: “We hebben de bonden met de aankondiging van acties in april flink onder druk gezet. Dat moest ook wel, want zij wilden verslechteringen doorvoeren in de cao. Die zijn met de nieuwe afspraken van tafel. De ziekenhuizen zijn bereid om een aantal belangrijke dingen te verbeteren, die het werken een stuk aantrekkelijker maken. Daar zijn we blij mee: voor de werknemers, maar ook voor hun patiënten.”

Veiligheid heeft hoogste prioriteit

Hubert Vankan, cao-onderhandelaar van NU’91, wijst er op dat er afspraken zijn gemaakt om de veiligheid van zorgprofessionals te verbeteren. Zo wordt er een apart veiligheidsprotocol toegevoegd. Op de badges hoeft niet langer meer de voor- en achternaam te worden vermeld; voortaan volstaan een foto en een functietitel. De werkgever doet aangifte van agressie als een werknemer dat wil. Vankan: “Dat zijn belangrijke afspraken waar we erg blij mee zijn. De veiligheid van zorgprofessionals is onze hoogste prioriteit.”

De bonden leggen de onderhandelingsresultaten binnenkort voor aan hun leden. Zij beslissen of ze akkoord zijn en of de acties definitief van de baan zijn.