Bonden gaan weer praten met NVZ over cao ziekenhuizen

FNV Zorg & Welzijn, NU’91, CNV en FBZ gaan toch weer om de tafel met de NVZ om te praten over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen. Onder druk van de dreigende acties hebben de ziekenhuiswerkgevers een beter bod gedaan. NVZ biedt 8 procent meer loon in twee jaar in plaats van de eerdere 6 procent.

Beeld: inimalGraphic/stock.adobe.com

De bonden gaan woensdag al onderhandelen. Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn: “Ze hebben aangegeven dat zij er toch graag snel uit willen komen met ons. Dat willen wij ook, maar dan moeten er nog wel wat puntjes op de i worden gezet; er ontbreken in het eindbod nog wat belangrijke dingen. Het is aan de NVZ om ons over de streep te trekken.”

Betere vergoeding onregelmatigheid en reiskosten

Behalve het betere loonvoorstel van de NVZ, bieden de werkgevers ook een betere beloning voor onregelmatige diensten en voor reiskosten. Merlijn wijst erop dat het de bonden nu vooral gaat om een betere vergoeding van de omkleedtijd en intrekking van het voorstel om geen overwerkuren meer te vergoeden, zoals de NVZ in haar laatste bod van twee weken geleden liet weten.

Het is nog onduidelijk of de voorbereidingen voor de acties, onder meer zondagsdiensten, in de ziekenhuizen die vorige week werden aangekondigd voor half april doorgaan.