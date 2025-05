Ook NU’91 stemt in met cao ggz

Over de nieuwe cao voor medewerkers in de ggz werd al in maart een akkoord gesloten. NU’91 vond het resultaat echter mager en voelde zich aan de onderhandelingstafel “onder druk gezet”. Later maakte de bond bekend dat alsnog actie te gaan voeren tegen het onderhandelingsresultaat.

Uit de ledenpeiling blijkt nu dat het overgrote merendeel van de leden positief staat tegenover de nieuwe cao. Voorzitter Femke Merel van Kooten op de site van NU’91: “We zijn blij met dit akkoord. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet voor de arbeidsvoorwaarden.”

In de nieuwe cao is onder andere een gefaseerde loonsverhoging van 8 procent opgenomen. De onregelmatigheidstoeslag gaat omhoog voor nachtdiensten en op zaterdag. Ook de reiskostenvergoeding wordt verhoogd. Daarnaast is er meer aandacht voor veiligheid: op een naambadge hoeft voortaan niet langer een achternaam te staan.