Adrz en Erasmus MC willen Pijncentrum in Goes

Het Erasmus MC en Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) maken op 1 september een start met het vormgeven van een nieuw Pijncentrum in Goes. Het vestigen van het Pijncentrum in Goes is onderdeel van de verbouwwerkzaamheden in het kader van het lange termijn huisvestingsplan van het Adrz.

Voorlopig wordt zo veel mogelijk zorg nog in Vlissingen ingepland. Nieuwe patiënten worden, wanneer nodig, aansluitend aan hun afspraak op de polikliniek direct behandeld. Vervolgbehandelingen vinden plaats in zowel Vlissingen als Goes. Op termijn komt er een centrum in Goes, zo laat de organisatie weten.

Patiënten die nu onder behandeling zijn bij Adrz voor pijnklachten, worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Zij krijgen bij de bevestiging van een nieuwe afspraak een extra brief met uitleg. Voor de huidige patiënten kan de locatie voor het spreekuur, de behandeling en eventueel de behandelend pijnarts wijzigen.