Deze 18 plannen staan op de IZA-wachtlijst

Zij hebben voorrang gekregen en hebben nog de tijd tot 31 december 2025 om hun transformatieplan goedgekeurd te krijgen. Voor deze 57 plannen is een budget gereserveerd van 411 miljoen euro. Het gaat om 38 plannen over mentale gezondheidsnetwerken, 12 plannen over zorgcoördinatie en 7 plannen over concentratie en spreiding.
Wachtlijstplannen
Achttien transformatieplannen zijn wel goedgekeurd maar krijgen toch geen geld uit de IZA-pot. Die is namelijk leeg. En bij achttien plannen blijft het niet, zo weet VWS nu al te vertellen. Mocht er aan het eind van het jaar geld over zijn omdat sommige van de voorrangsplannen het toch niet hebben gehaald of goedkoper zijn uitvallen dan verwacht, dan krijgen plannen op de wachtlijst nog een kans. Lees hier meer over op Zorgvisie.
Op de wachtlijst staan op dit moment:
1 Regionale vervolgzorg
2 Optimalisatie samenwerking ggz Kennemerland
3 Bevorderen zelfredzaamheid in de keten
4 Uniformering Gegevensuitwisseling
5 Samen-in-Gezondheid Transformatieplan
6 Deltaplan ZZC
7 Digitale Voordeur regionale huisartsenzorg HOOG
8 Aanmeldportaal wijkverpleging
9 Mijnstreek coalitie/ Zuid-Limburg: Verbeterde gezondheid én slimmer georganiseerde zorg | Onderdeel: Digitalisering- transmurale ezorgpaden
10 Topzorg op Zuid
11 Digitale voordeur voor huisartsenzorg Limburg
12 Implementatie van het transmuraal zorgpad proactieve palliatieve zorg
13 Regionale zorgdigitalisering
14 Zorgtransformatie VieCuri Medisch Centrum 2024-2027
15 Transformatieplan Diakonessenhuis
16 Transformatieplan Anna Zorggroep
17 Herinrichting Zorgpaden
18 Transformatieplan Palliatieve Zorg Friesland