Deze 18 plannen staan op de IZA-wachtlijst

Het IZA-geld is op dus hebben partijen die hun transformatieplannen te laat hebben ingediend pech. Behalve partijen die een plan hebben gemaakt over mentale gezondheidsnetwerken, zorgcoördinatie of concentratie en spreiding.

Zij hebben voorrang gekregen en hebben nog de tijd tot 31 december 2025 om hun transformatieplan goedgekeurd te krijgen. Voor deze 57 plannen is een budget gereserveerd van 411 miljoen euro. Het gaat om 38 plannen over mentale gezondheidsnetwerken, 12 plannen over zorgcoördinatie en 7 plannen over concentratie en spreiding.

Wachtlijstplannen

Achttien transformatieplannen zijn wel goedgekeurd maar krijgen toch geen geld uit de IZA-pot. Die is namelijk leeg. En bij achttien plannen blijft het niet, zo weet VWS nu al te vertellen. Mocht er aan het eind van het jaar geld over zijn omdat sommige van de voorrangsplannen het toch niet hebben gehaald of goedkoper zijn uitvallen dan verwacht, dan krijgen plannen op de wachtlijst nog een kans. Lees hier meer over op Zorgvisie.

Op de wachtlijst staan op dit moment:

1 Regionale vervolgzorg

2 Optimalisatie samenwerking ggz Kennemerland

3 Bevorderen zelfredzaamheid in de keten

4 Uniformering Gegevensuitwisseling

5 Samen-in-Gezondheid Transformatieplan

6 Deltaplan ZZC

7 Digitale Voordeur regionale huisartsenzorg HOOG

8 Aanmeldportaal wijkverpleging

9 Mijnstreek coalitie/ Zuid-Limburg: Verbeterde gezondheid én slimmer georganiseerde zorg | Onderdeel: Digitalisering- transmurale ezorgpaden

10 Topzorg op Zuid

11 Digitale voordeur voor huisartsenzorg Limburg

12 Implementatie van het transmuraal zorgpad proactieve palliatieve zorg

13 Regionale zorgdigitalisering

14 Zorgtransformatie VieCuri Medisch Centrum 2024-2027

15 Transformatieplan Diakonessenhuis

16 Transformatieplan Anna Zorggroep

17 Herinrichting Zorgpaden

18 Transformatieplan Palliatieve Zorg Friesland