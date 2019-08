Brabantse aanbieders halen banden op HR-gebied aan

De aanbieders van gehandicaptenzorg S&L en SDW in West-Brabant gaan nauwer samen werken op het gebied van HR verder intensiveren. Naast een gezamenlijk zij-instromerstraject en een flexpool gaan de twee organisaties ook samen opleiden.

Eerder dit jaar lanceerden S&L Zorg en SDW het project ‘Samen Onbeperkt’, een samenwerkingsverband op het gebied van het zij-instroomtraject. Via een verkort leer-werktraject van anderhalf jaar worden 16 kandidaten opgeleid tot begeleider. Maar Samen Onbeperkt is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met meerdere trajecten.

Eerder werkten S&L Zorg en SDW al aan een gezamenlijke, specialistische flexpool. Vanuit deze flexpool werken cliëntbegeleiders bij beide organisaties met cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Komend schooljaar bieden de organisaties in samenwerking met het Kellebeek College ook een gezamenlijke opleiding praktijkgestuurd leren aan. Deze driejarige opleidingsvariant van werken en leren werkt voornamelijk vanuit een praktische benadering: de ervaring op de werkvloer is een belangrijk uitgangspunt voor de lesstof. De wekelijkse lessen worden dan ook op locatie gegeven.

Nieuwe kansen

“Samenwerken betekent nieuwe kansen en mogelijkheden, voor cliënten en medewerkers. Vanuit die gedachte is Samen Onbeperkt opgericht,” aldus bestuurder Brigite van Haaften van SDW. “S&L Zorg en SDW kijken allebei naar de mogelijkheden van de cliënten”, zegt bestuurder Marjolijne Lewis van S&L Zorg. “Niet de beperking is het uitgangspunt in de ondersteuning, maar de mogelijkheden en talenten. Samen zijn we onbeperkt.”