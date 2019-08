Noordwest Ziekenhuisgroep stopt met keurmerken

Op advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Noordwest Ziekenhuisgroep afstand genomen van keurmerken. Het gaat om het roze lintje, de smiley en het vaat-en spataderkeurmerk.

In Nederland bestaan er meer dan honderd verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Echter voeren bijna alle ziekenhuize dezelfde keurmerken waardoor het onderscheidend vermogen is verdwenen. De voordelen van het dragen van een keurmerk zijn minder relevant geworden en wegen niet meer op tegen de grote registratielast en hoge kosten.

Regeldruk en administratielast

Noordwest Ziekenhuisgroep zet zich in om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te verminderen. Meer tijd krijgen voor patiënten is het doel hiervan. Afstand nemen van keurmerken is een belangrijke stap hierin. Noordwest zal geen keurmerken of verleningen ervan meer aanvragen.

Continue investering

Patiëntenverenigingen gebruikten keurmerken jarenlang als middel om ziekenhuizen te stimuleren de kwaliteit van zorg en informatievoorziening verder te verbeteren. "Samen met de patiëntverenigingen blijven we continu investeren in verbeteringen op het gebied van patiëntenzorg, dienstverlening, klantgerichtheid en veiligheid", aldus de NWZ tegen Den Helder Actueel. "Ook zonder het bijbehorende keurmerk. Want goede zorg leveren vinden wij vanzelfsprekend, maar het kan altijd beter."