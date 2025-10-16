NWZ en JBZ hangen accreditatie aan de wilgen en gaan anders verantwoorden

Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) stoppen met de keurmerken Qualicor Europe en Joint Commission International (JCI). In plaats daarvan nemen beide ziekenhuizen deel aan de proeftuin Anders Verantwoorden.

“Voor het bieden van passende zorg aan patiënten is een systeem nodig dat flexibeler en passender is; minder gericht op afvinken en verantwoorden en meer op vertrouwen en verbeteren”, lichten Noordwest Ziekenhuisgroep en het Jeroen Bosch Ziekenhuis toe.

IZA

De ziekenhuizen stellen dat de ziekenhuisbrede accreditatietrajecten de afgelopen jaar hebben aangetoond dat de basis op orde is. “Met deze basis als vertrekpunt ontstaat er ruimte voor de ziekenhuizen om meer regie te nemen over het aantonen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.” Binnen de proeftuin Anders Verantwoorden willen NWZ en het JBZ beter aansluiten op passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De pilot is ontwikkeld door Radboudumc, UMC Utrecht, VGZ en Zilveren Kruis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) steunt de plannen om andere manieren van verantwoording te verkennen. Patiënten, zorgprofessionals en externe collega’s worden meegenomen in de overgang naar het nieuwe kwaliteitssysteem.