Vijf nieuwe onderzoeken naar kinderkanker van start dankzij KiKa

Vijf onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe en betere behandelingen voor kinderen met kanker starten in het Prinses Máxima Centrum dankzij KiKa.

De projecten richten zich op betere behandelingen voor kinderen met onder andere Ewing-sarcoom, Burkitt-lymfoom en hersentumoren.

Volledig nieuwe aanpak

Het Ewing-sarcoom is een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker die voorkomt in botten of weke delen, zoals spieren. Matheus Dos Santos Dias en Hans Merks gaan een volledig nieuwe aanpak van de ziekte onderzoeken.

Ze willen specifieke signaalpaden extra hard ‘aanzetten’. De tumorcellen zouden dit niet aankunnen en daardoor afsterven en gevoeliger worden voor medicijnen. Ze testen met bestaande medicijnen in het lab of deze aanpak, al eerder bewezen bij darmkanker, ook bij Ewing-sarcoom werkt. Zo hopen ze de weg vrij te maken voor effectievere behandeling voor kinderen met dit type kanker, met minder blijvende schade.