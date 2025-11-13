Skipr

Frisius MC helpt meer hartpatienten door slimmer zorgpad

,

Het Frisius MC heeft het zorpad voor hartklepvervanging heringericht om wachttijden terug te dringen en meer patienten tijdig te helpen. Met dezelfde capaciteit wist het ziekenhuis 60 procent meer patienten te behandelen.

In samenwerking met Medtronic Integrated Health Solutions (IHS) heeft het ziekenhuis de processen rond de zogeheten TAVI-procedure gestandaardiseerd en opgeschaald. Deze efficiëntieslag is gerealiseerd met dezelfde hoeveelheid personeel en middelen, waardoor significant meer patiënten tijdig geholpen kunnen worden.

De noodzaak voor deze aanpassing komt voort uit de demografie van Friesland, waar relatief veel ouderen wonen en hart- en vaatziekten vaker voorkomen. Voor kwetsbare patiënten is een traditionele openhartoperatie vaak te risicovol. TAVI, waarbij een nieuwe hartklep via een katheter in de lies wordt geplaatst, biedt een minder ingrijpend alternatief met een sneller herstel. Het ziekenhuis kampte echter met knelpunten in het hele traject, van verwijzing en diagnostiek tot een onderbenutting van het cathlab.

Optimalisatie

Om de groeiende zorgvraag aan te kunnen, heeft het Centrum Hart Vaart het volledige proces geoptimaliseerd. Er zijn heldere verwijzingsroutes voor huisartsen opgezet en vaste CT-slots gereserveerd om de diagnostiek voorspelbaar te maken. De meest significante wijziging vond plaats in de planning van het cathlab, waar het aantal ingrepen veilig en structureel werd opgeschaald van drie naar vier TAVI’s per dag, mede door strakkere planning en duidelijkere rolverdeling.

De resultaten zijn concreet: het aantal uitgevoerde TAVI-procedures stijgt naar verwachting van 98 in 2023 naar 160 in 2025. “Deze resultaten motiveren”, vertelt Sjoerd Hofma, interventiecardioloog. “We zien de instroom groeien, en dat maakt dat we door willen gaan met optimaliseren. Zo kunnen we nóg meer patiënten op tijd helpen.”

Meer over:KwaliteitZiekenhuizen

