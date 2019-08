Nieuwe voorzitter branchevereniging ICT-organisaties in de zorg

Eddy van de Werken is gekozen als nieuwe voorzitter van OIZ, branchevereniging voor ICT-organisaties in de zorg. Hij volgt per 1 september Marc Sterenberg op.

OIZ meldt dat Van de Werken al jaren bestuurslid en actief binnen de werkgroep Wet- en Regelgeving. Hij is daarnaast productmanager bij Centric.

Van de Werken geeft aan dat hij door wil gaan met het werk van zijn voorganger. "Door de brede vertegenwoordiging van de branche binnen de vereniging is constructief meegewerkt aan de vele ontwikkelingen binnen de zorg", meldt het OIZ. De nieuwe voorzitter: "Die rol willen we graag blijven vervullen. Maar we kunnen gezamenlijk nog meer bereiken, als we in breder verband nog betere afspraken kunnen maken. Daar ligt mijn drive, voor de komende jaren."

OIZ behartigt de belangen van belangrijke spelers op het vlak van zorg en ICT. De vereniging zet zich voor haar meer dan 80 leden in op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg, het tot stand komen en implementeren van standaarden en juridische vraagstukken. Naast belangenbehartiging zijn kennisdeling en netwerken belangrijke doelstellingen van de vereniging.

Eddy van de Werken schreef diverse blogs voor Skipr.