Ziekenhuis Tiel zet taalgrap in tegen laaggeletterdheid

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel vraagt op ludieke wijze aandacht voor het probleem van laaggeletterdheid. Bezoekers kunnen in de landelijke Week van de Alfabetisering van 9 tot 15 september meedoen aan een kaartenactie, waarbij ze een kaart met een taalgrapje kunnen laten bezorgen bij patiënten die in het ziekenhuis liggen.

De kaartenactie is een initiatief van het Oranje Servicepunt, dat op 1 juli in het ziekenhuis in Tiel is geopend. Hier helpen getrainde vrijwilligers mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het kan gaan om het begrijpen van informatie in een folder, een bijsluiter of brief. De vrijwilligers hebben een eigen balie in de hal van het ziekenhuis. Voor privégesprekken is een aparte ruimte aanwezig.

Laaggeletterdheid komt in het rivierengebied relatief vaak voor. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vaak minder gezond zijn en zich ongezonder voelen dan niet-laaggeletterden. Ze gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis. Van preventie en nazorg maken ze minder vaak gebruik. Ook hebben zij een grotere kans eerder te overlijden.