Lumens benoemt nieuw lid rvt

Welzijnsorganisatie Lumens in Eindhoven heeft Lilian Linders benoemd als lid van raad van toezicht. Linders is werkzaam als lector Empowerment bij Inholland.

Linders (1961) werkte eerder zeventien jaar bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven. In die tijd heeft ze de regio en de vraagstukken in het sociaal domein goed leren kennen. Van 2014 tot en met 2018 was zij lector Sociale Veerkracht en gaf ze leiding aan een team dat samen met gemeenten en werkveldpartners vormgaf aan praktijkonderzoek in de regio.

In haar werk ligt de focus onder meer op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van empowerment, sociale veerkracht, samenwerking met professionals en informele hulpbronnen, en domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking. Lumens ziet Linders kennis van het sociale domein en haar vakmanschap als een waardevolle toevoeging.