Gelre ziekenhuizen vernieuwt raad van toezicht

Edwin Velzel is per 1 september toegetreden tot de raad van toezicht van Gelre ziekenhuizen. Hij volgt daarmee Marguerite Soeteman-Reijnen op. Haar benoemingstermijn zit erop.

Velzel is momenteel werkzaam als CEO van PGGM, een grote pensioenuitvoerder voor onder meer de sector Zorg en Welzijn. Hij is van huis uit ICT-specialist en heeft eerder ervaring opgedaan als bestuurder bij zorgverzekeraars Univé en VGZ. Daarnaast is hij sinds 2012 actief als toezichthouder zowel binnen als buiten de zorgsector.

Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast beschikt Gelre in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over buitenpoliklinieken en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn.