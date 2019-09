Patricia Esveld nieuwe bestuursvoorzitter Pro Persona

Patricia Esveld wordt per 1 december de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ggz-instelling Pro Persona. Ze volgt Ron Akkerman op.

De raad van toezicht en de raad van bestuur van Pro Persona (acht lokaties in Gelderland) zeggen verheugd te zijn met haar benoeming. Esveld is al tientallen jaren actief in de gezondheidszorg, in verschillende sectoren en verschillende rollen. Ze was onder meer bestuurder bij HilverZorg in de Gooi- en Vechtstreek en bij Heliomare in Wijk aan Zee. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Financiële problemen

Met de komst van Esveld hoopt de instelling meer rust in de organisatie te krijgen. Enkele weken geleden ging Jeroen Kreuger van Pro Persona in Nijmegen per direct uit dienst. Pro Persona kampt ook met financiële problemen. Dat was mogelijk de reden om vorige maand bedden weg te halen uit de vestiging in Ede.

Beste zorg

"Wat mij drijft", zegt de nieuwe bestuursvoorzitter Esveld, "is de beste zorg leveren aan de mensen die van ons afhankelijk zijn. Steeds zoeken naar de beste oplossing door vernieuwing en verandering, door mee te gaan met de tijd, technologie in te zetten en door samen te werken in de regio met andere organisaties."