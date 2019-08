Pro Persona stuurt directeur Nijmegen weg

Directeur Jeroen Kreuger van Pro Persona in Nijmegen is per direct aan de kant gezet. Reden: de grote financiële problemen bij de Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Kreuger heeft zijn gedwongen vertrek per brief bekendgemaakt aan zijn medewerkers. Daarin schrijft hij dat de Nijmeegse locatie van Pro Persona in zwaar weer verkeert. Alleen al de eerste drie maanden van dit jaar is een verlies geleden van 788.000 euro, schreef hij in juni aan het personeel. Beide brieven zijn in handen van dagblad de Gelderlander. Vorig jaar leed de zorginstelling over heel 2019 een verlies van 1,4 miljoen euro.

Hogere kosten

Vorige week werd ook bekend dat de afdelingen van pro persona in Ede dichtgaan, in Tiel werd eerder al een afdeling gesloten. Het grote tekort in Nijmegen wordt veroorzaakt doordat er minder cliënten waren dan gedacht, duurdere zorg te goedkoop wordt gedeclareerd en te veel uren niet worden geregistreerd. Daarnaast zijn de uitgaven hoger dan gedacht door een hoog ziekteverzuim en een groot tekort aan personeel. Hierdoor wordt veel gebruik gemaakt van relatief duur extern personeel.

"De raad van bestuur vraagt nu om een andere roerganger, waarvoor ik in het belang van de organisatie natuurlijk alle ruimte maak", schreef Kreuger aan zijn medewerkers. Kreuger was sinds april 2015 directeur van Pro Persona in Nijmegen, waar veel verschillende vormen van ggz-zorg worden verleend.

Geen commentaar

Kreuger en Pro Persona willen geen vragen beantwoorden over de situatie bij de instelling zelf. Per e-mail stelt een perswoordvoerder wel aan de Gelderlander: "Pro Persona heeft net als andere ggz-instellingen te maken met krimpende budgetten en een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Een belangrijke verandering is dat we steeds minder mensen opnemen in onze klinieken."