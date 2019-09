Financial Slijkhuis versterkt raad van toezicht DZ

Everien Slijkhuis is toegetreden tot de raad van toezicht van het Deventer Ziekenhuis. Everien volgt Gijsbert Buijs op, die op 1 juli dit jaar aftrad.

Slijkhuis (51) is als CFO en bestuurder werkzaam bij Hydratec Industries, een beursgenoteerd en wereldwijd opererend technologiebedrijf. Slijkhuis heeft brede ervaring in bestuurlijke, financiële en IT-functies. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van de Veluwse Onderwijs Groep Apeldoorn.

Amitibieus

Slijkhuis zal zich binnen de rvt van het Deventer Ziekenhuis onder meer bezighouden met de portefeuille Financiën. Ze ziet in het DZ “een gezond en ambitieus ziekenhuis met veel bevlogen medewerkers”. “Ook valt me op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de uitdagingen die ik vanuit het bedrijfsleven ken en die waar het ziekenhuis nu en in de komende jaren voor staat”, Slijkhuis. “Het zorglandschap is dynamischer en meer in beweging dan ooit.”

De raad van toezicht van het Deventer Ziekenhuis bestaat uit vijf leden. De raad bestaat naast Slijkhuis uit voorzitter Wander Blaauw, Wies Vasmel, Johan Legemaate en John Voppen.