Ziekenhuisacties voor betere cao gaan door

Medewerkers van de ziekenhuizen Nij Smellinghe in Drachten en Zuyderland in Sittard en Heerlen pakken het stokje over in de estafetteactie voor een betere cao. Zij draaien op donderdag 26 september 24 uur lang zondagsdiensten. Operatiekamers, radiologie en nog andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken.

In het Zuyderland werken 9400 mensen en in Nij Smellinghe 1500. Eerder deze week sloten ziekenhuismedewerkers in het Ommelanderziekenhuis Groningen de deuren voor niet-spoedeisende zaken. Na volgende week gaan de acties in weer andere ziekenhuizen verder.

De bonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen voor ziekenhuismedewerkers een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag voor medewerkers die op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. (ANP)