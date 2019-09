NVZ nodigt bonden uit voor gesprekken nieuwe cao

De NVZ stuurt vandaag een brief naar de bonden met een uitnodiging weer te gaan praten over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel.

Hiermee willen de ziekenhuizen de onderhandelingen weer op gang brengen. Deze gesprekken werden in juni afgebroken. De NVZ heeft de vakbonden uitgenodigd om aanstaande woensdag al bij elkaar te komen.

Eindbod van tafel

Onduidelijk is wat de NVZ de bonden te bieden heeft. De woordvoerder van de NVZ kon niet zeggen of de NVZ het eindbod van tafel haalt. Dat is voor de bonden altijd de belangrijkste eis geweest om de gesprekken weer te beginnen, aldus woordvoerder Corrie Kooijman van de FBZ.

Gitta Gallé

De NVZ stuurt aanstaande woensdag – als de bonden ingaan op de uitnodiging - een delegatie met onder andere Gitta Gallé als voorzitter van het cao-onderhandelaarsteam. Gallé, voorzitter van de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis, wordt onder meer bijgestaan door een NVZ-manager en enkele beleidsadviseurs.

"We vinden de acties lastig", zegt de woordvoerder van de NVZ, "maar dat is niet de reden dat we de bonden uitnodigen, want die zondagsdiensten zullen voorlopig toch wel doorgaan. Maar we vinden de situatie te belastend voor patiënten en voor de medewerkers die wèl willen werken."

Driejarige cao

De ziekenhuizen deden in hun laatste voorstel in juni een bod voor een driejarige cao met 3,25 procent loonsverhoging dit jaar, 2 procent volgend jaar en 2,5 procent in 2021. Bovendien zouden werknemers dit jaar een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro en een toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten. De FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV eisen een salarisverhoging van 5 procent voor zowel dit als volgend jaar.

Zondagsdiensten

Vorige week begon weer een serie acties van de bonden in de ziekenhuizen. Minimaal achttien ziekenhuizen houden de komende weken weekenddiensten, waarmee medewerkers de NVZ ervan willen overtuigen met betere voorstellen voor de cao te komen.

De ggz-sector bereikte al in juli een akkoord over een nieuwe cao en de gehandicaptenzorg vorige week. Bij beide sectoren lag het eindresultaat boven het laatste bod van de NVZ.