Tiener opgepakt in verband met drugs in jeugd-ggz-instelling

Een 16-jarige jongen uit Nieuwegein is aangehouden omdat hij er van wordt verdacht xtc-pillen te hebben verstrekt aan jongeren van jeugd-GGZ-instelling De La Salle in Boxtel. Vijf jongeren, waaronder de verdachte, werden afgelopen zondag onwel na het slikken van de drugs.

De politie meldt dat de verdachte bij de instelling op bezoek was. Hij was een van de vijf jongeren die onwel waren geworden na het gebruik van de drugs. "Nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen werd hij in opdracht van de officier van justitie aangehouden. De jongeman zit vast voor verder onderzoek", schrijft de politie in een nieuwsbericht.

Inmiddels zijn alle vijf de jongeren, waarvan er volgens Omroep Brabant drie in de zorginstelling voor jongeren wonen, ontslagen uit het ziekenhuis.