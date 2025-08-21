Skipr

Deze Friese zorgaanbieder is failliet verklaard

,

De rechtbank van Leeuwarden heeft Kijk Vooruit failliet verklaard. De zorg voor de ruim honderd cliënten gaat voorlopig door.

Naar de oorzaak van de schulden en het faillissement is nog geen onderzoek gedaan. De aandacht van curator Rutger Duursma ligt momenteel bij de continuïteit van de zorg voor de kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, ADHD, autisme of borderline.

Doorstart

Kijk Vooruit had in juli al een cliëntenstop ingesteld. Duursma vertelt aan Omrop Fryslân dat de medewerkers binnenkort ontslag krijgen met een opzegtermijn van vier of zes weken.

Daarvoor hoopt de curator echter al een doorstart te kunnen maken. Omrop Fryslân meldt dat verschillende partijen zich na de uitspraak hebben gemeld als overnamekandidaat. Als een doorstart niet van de grond komt, worden de cliënten elders ondergebracht.

FinanciënGgzJeugdzorg

