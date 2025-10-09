Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw platform voor mentaal welzijn jongeren: In je bol

,

Op 8 oktober vond de lancering plaats van online platform In je bol. Dat  is een initiatief van zeven organisaties die zich inzetten voor mentaal welzijn: De Kindertelefoon, MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Join Us, Transformers Community en @ease.

Minstens zo belangrijk: jongeren zelf stonden aan de basis van het ontwerp. Hun ideeën, ervaringen en behoeften staan centraal. 

Koningin Máxima – erevoorzitter van Stichting MIND Us – en staatssecretaris Judith Tielen (VWS) waren aanwezig. Jongeren vertelden over hun ervaringen, hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van het platform en de behoefte aan een plek waar betrouwbare informatie en herkenning samenkomen. 

Overzicht

 “Als ik niet lekker in mijn vel zat, wist ik soms echt niet waar ik moest beginnen,” vertelt Joyce Meijburg, 25 jaar , die meewerkte aan de ontwikkeling van het platform. “In je bol geeft overzicht en laat zien dat je niet de enige bent. Ik vind het fijn om te merken dat er écht naar ons geluisterd wordt.” 

 “Met In je bolhebben we gehoor gegeven aan de oproep van jongeren,” zegt Roline de Wilde, mede-initiatiefnemer en directeur-bestuurder van Stichting De Kindertelefoon. “Ze zien vaak door de bomen het bos niet meer en vinden nu op één plek wat eerder verspreid was: laagdrempelige ondersteuning én een route naar passende hulp. En vooral een plek waar ze zich serieus genomen voelen en waar hun behoeften centraal staan.” 

Rondetafelgesprek

Na het gesprek met jongeren vond een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers uit zorg, onderwijs, gemeenten, content creators en jongerenorganisaties. Hierin werd gesproken over het belang om krachten te bundelen enIn je bol bekend te maken als het startpunt om beter in je vel te zitten. 

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzJeugdzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:00 Nieuw platform voor mentaal welzijn jongeren: In je bol
23 sep 2025 Nieuwe zorgstandaard Integrale crisisjeugdzorg
21 aug 2025 Deze Friese zorgaanbieder is failliet verklaard
1 aug 2025 IGJ: Zorgaanbieders passen dwang vaak onzorgvuldig toe
30 mei 2025 IGJ gaat gesloten deuren in de zorg opzoeken

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties