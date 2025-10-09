Nieuw platform voor mentaal welzijn jongeren: In je bol

Op 8 oktober vond de lancering plaats van online platform In je bol. Dat is een initiatief van zeven organisaties die zich inzetten voor mentaal welzijn: De Kindertelefoon, MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Join Us, Transformers Community en @ease.

Minstens zo belangrijk: jongeren zelf stonden aan de basis van het ontwerp. Hun ideeën, ervaringen en behoeften staan centraal.

Koningin Máxima – erevoorzitter van Stichting MIND Us – en staatssecretaris Judith Tielen (VWS) waren aanwezig. Jongeren vertelden over hun ervaringen, hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van het platform en de behoefte aan een plek waar betrouwbare informatie en herkenning samenkomen.

Overzicht

“Als ik niet lekker in mijn vel zat, wist ik soms echt niet waar ik moest beginnen,” vertelt Joyce Meijburg, 25 jaar , die meewerkte aan de ontwikkeling van het platform. “In je bol geeft overzicht en laat zien dat je niet de enige bent. Ik vind het fijn om te merken dat er écht naar ons geluisterd wordt.”

“Met In je bolhebben we gehoor gegeven aan de oproep van jongeren,” zegt Roline de Wilde, mede-initiatiefnemer en directeur-bestuurder van Stichting De Kindertelefoon. “Ze zien vaak door de bomen het bos niet meer en vinden nu op één plek wat eerder verspreid was: laagdrempelige ondersteuning én een route naar passende hulp. En vooral een plek waar ze zich serieus genomen voelen en waar hun behoeften centraal staan.”

Rondetafelgesprek

Na het gesprek met jongeren vond een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers uit zorg, onderwijs, gemeenten, content creators en jongerenorganisaties. Hierin werd gesproken over het belang om krachten te bundelen enIn je bol bekend te maken als het startpunt om beter in je vel te zitten.