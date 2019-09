Cordaan verwelkomt twee toezichthouders

Jurenne Hooi en Ronald Huikeshoven treden op 1 oktober toe tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Zij volgen in deze rol Frank Bijdendijk en Jenneke van Veen op.

Hooi is actief als zelfstandig adviseur en vervult verschillende toezichtfuncties. “Wat ik van belang vind is dat Cordaan onder andere diversiteit als speerpunt heeft, zowel voor de doelgroepen die Cordaan bedient als voor de samenstelling van de raad van toezicht”, aldus Hooi over haar nieuwe functie. “Met deze toezicht functie wil ik een bijdrage leveren aan de goede zorg en ondersteuning voor de doelgroepen van Cordaan.”

Ingenieur Huikeshoven is directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM. Als zodanig zal hij zich bij Cordaan vooral richten op de relatie tussen zorg en huisvesting. “In de regio Amsterdam dient zorg voor iedereen beschikbaar te zijn”, stelt Huikeshoven. “We willen immers een inclusieve regio zijn; een stedelijk gebied waarin iedereen kan wonen, participeren en leven. Wat mij aanspreekt bij Cordaan is dat zij dit doet door voluit in te zetten op kwaliteit en vernieuwing.”