Catharina verwelkomt nieuwe toezichthouder

De raad van toezicht van het Catharina Ziekenhuis heeft Rianne Letschert benoemd tot lid van de raad van toezicht. Ze volgt Alexandra van Huffelen op, die in verband met haar lidmaatschap van de Eerste Kamer afscheid heeft genomen.

Jurist Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. In 2011 werd Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel is zij werkzaam als rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht.

Tiny Sanders, voorzitter raad van toezicht het Catharina Ziekenhuis is verheugd over de benoeming van Letschert: “Zij brengt zowel bestuurlijke kennis als ervaring mee in omgevingen waar zorg voor mensen centraal staat.”