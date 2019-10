CZ start nieuw inkoopbeleid diagnostiek

Zorgverzekeraar CZ gaat vanaf 2021 de eerstelijnsdiagnostiek anders inkopen. De verzekeraar nodigde deze week aanbieders uit om in overleg te treden, hetgeen moet uitmonden in een concreet veranderplan.

Het doel van het nieuwe inkoopbeleid is om de versnippering en overcapaciteit in de eerstelijnsdiagnostiek tegen te gaan en de kosten te drukken. Per regio krijgt straks één partij de verantwoordelijkheid voor de veranderingen in handen. Collega-verzekeraar VGZ beoogt hetzelfde en presenteerde daartoe eerder al een eigen plan, dat stuitte op veel kritiek van onder meer huisartsen en diagnostische centra.

Regio-indeling

CZ hoopt op meer enthousiasme vanuit het werkgebied, geeft directeur Zorg Joël Gijzen aan in een interview met Zorgvisie. Zo probeert CZ bij de regio-indeling rekening te houden met netwerken die van nature al zijn ontstaan. Ook trekt CZ meer tijd uit voor de omslag dan VGZ, de contracten gaan pas in per 1 januari 2021.

Deadline

De deadline voor de veranderplannen is april 2020. In eerste instantie zijn partijen uit het kernwerkgebied van CZ uitgenodigd. Vrijblijvend is dat niet, zegt Gijzen. "Wie niet meedoet loopt het risico dat we ze niet meer gaan contracteren. Bovendien is ons alternatief om net als VGZ een aanbesteding te starten."