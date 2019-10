Ruim 20.000 ziekenhuismedewerkers voeren deze week actie

Personeel van ziekenhuizen in Amsterdam, Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom houden deze week zondagsdiensten. De 20.000 medewerkers willen van de NVZ een beter cao-voorstel.

Morgen voert het personeel actie bij het Amphia Ziekenhuis op de locaties in Breda en Oosterhout, maar ook bij Isala in Zwolle en Meppel. Het OLVG neemt woensdag het stokje over op beide locaties in Amsterdam. Donderdag volgen het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) en Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Protestbijeenkomst

Het gaat om zondagsdiensten waarbij de operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen 24 uur gesloten zijn voor niet-spoedeisende zaken. Bij enkele ziekenhuizen komen werknemers samen voor een protestbijeenkomst. Ook vragen zij hun raden van bestuur te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen.

Stelling tegen NVZ

De vakbonden vragen medewerkers stelling te nemen tegen de NVZ, die deze week pamfletten verspreidde met een uitleg van hun bod voor een nieuwe cao. Maar volgens de bonden geeft de NVZ daarin een vertekend beeld. "Twee keer een salarisverhoging van 4 procent en een eenmalige uitkering van duizend euro klinkt misschien wel goed, maar reken je niet rijk. De voorgestelde looptijd is namelijk 34 maanden, dan krijg je omgerekend 2,8 procent per jaar."

Verslechtering

De bonden wijzen er ook op dat de voorgestelde verhoging van de onregelmatigheidstoeslag voor slechts de helft van de ziekenhuismedewerkers geldt, omdat die deze diensten draaien. Bovendien vinden ze dat de ‘verslechteringsvoorstellen’ uit het pamflet is gelaten: "Ze willen de bijdrage van de werkgevers aan de ziektekostenvergoeding schrappen en de loondoorbetaling bij ziekte verlagen."