Minister neemt maatregelen tegen onnodig gebruik zware pijnstillers

Minister Bruins laat de standaarden en richtlijnen voor zware pijnstillers aanscherpen. Er worden afspraken gemaakt over verantwoord voorschrijven en afleveren van deze pijnstillers. Daarnaast pakt VWS de zwarte markt aanpakken. Er komt een taakgroep met vertegenwoordigers van de IGJ, Openbaar Ministerie en de politie die de illegale handel in opioïde pijnstillers in kaart gaat brengen en gaat kijken hoe die het best kan worden bestreden.

Dat meldt het ministerie van VWS op 11 oktober. De maatregelen passen in een integraal plan om het groeiende gebruik van zware pijnstillers tegen te gaan. Om kennis en bewustzijn bij patiënten en zorgverleners te vergroten gaat er vanaf vandaag een website in de lucht met informatie over deze geneesmiddelen: www.opiaten.nl. De website biedt tegenwicht aan informatie uit onbekende of onbetrouwbare bron. Ook is er voor patiënten voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Voor zorgverleners zijn er e-learnings samengesteld.

Verslavingsrisico

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft subsidie aan een project waarin de universiteiten van Utrecht, Leiden en Nijmegen de komende vijf jaar nauw gaan samenwerken met tal van experts in het hele land. Sommige patiënten lopen bij langdurig gebruik een hoog verslavingsrisico. Om vast te kunnen stellen om welke patiënten het gaat, kunnen voorspellende tests waardevol zijn. Hiermee kan problematisch gebruik in de toekomst worden voorkomen. De taakgroep is in gesprek met het Erasmus MC over het doen van onderzoek.



De taakgroep opioïden staat onder leiding van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De volgende partijen nemen deel aan de groep: NHG, KNMP, NVZA, NVA, VVGN en Patiëntenfederatie Nederland.