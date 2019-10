Problemen bij levering van hulpmiddelen

De levering of reparatie van een hulpmiddel zoals een rolstoel, traplift of speciale fiets zorgt voor problemen. Dat blijkt uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa. Zeker twee derde van de gebruikers zegt daar problemen mee te hebben gehad. Voor de Nationale ombudsman is de maat vol en daarom schrijft hij een brief naar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

Bij ruim de helft van de gebruikers van een dergelijk hulpmiddel ging het afgelopen jaar om verschillende redenen mis. Lange levertijden (87 procent), het gebrek aan maatwerk (61 procent) en problemen met leveranciers (41 procent) komen met regelmaat voor. Driekwart (74 procent) laat weten zelf eens half jaar of langer te hebben gewacht op een hulpmiddel.

Verwacht tekort

Kassa vroeg ook gemeenten naar de problematiek. Twee derde geeft aan dat ze dit jaar verwachten geld tekort te komen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat is de wet die regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hulpmiddelen die mensen langdurig nodig hebben.

Aan het onderzoek van Kassa deden 87 gemeenten mee. (ANP)