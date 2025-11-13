Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

VWS verwelkomt nieuwe manager langdurige zorg

,

Carola van den Brink wordt manager langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze gaat per 1 december aan de slag.

Carola van den Brink studeerde journalistiek en behaalde haar master politicologie. Vanaf 2009 had zij verschillende functies binnen VWS, onder meer als teamcoördinator langdurige ggz en programmamanager gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Sinds januari 2025 is Van den Brink waarnemend manager bij de directie langdurige zorg.

Inrichting Wlz

Op 1 december krijgt Van den Brink een vaste aanstelling als manager, waarbij zij met haar team werkt aan ‘een goede inrichting en werking van het Wlz-stelsel, de langdurige ggz en complexe casuïstiek.’ “In de langdurige zorg liggen grote opgaven die niet lang kunnen wachten. Zij brengt hiervoor veel bruikbare kennis mee en heeft ervaring in de samenwerking met ons zorgveld”, reageert Michiel Geschiere, directeur langdurige zorg, op de benoeming.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaVWS

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:03 VWS verwelkomt nieuwe manager langdurige zorg
10:37 LOC kiest nieuwe bestuurder en toezichthouders
12 nov 2025 ActiZ herbenoemt Anneke Westerlaken als voorzitter
11 nov 2025 Nieuwe bestuurder voor IrisZorg
10 nov 2025 Nieuwe bestuurder voor Deventer Ziekenhuis

Interessant voor u

151 Jos de Blok: ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Toekomst zorg: van instituut naar buurt

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten 2

Naar de podcast

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties