VWS verwelkomt nieuwe manager langdurige zorg

Carola van den Brink wordt manager langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze gaat per 1 december aan de slag.

Carola van den Brink studeerde journalistiek en behaalde haar master politicologie. Vanaf 2009 had zij verschillende functies binnen VWS, onder meer als teamcoördinator langdurige ggz en programmamanager gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Sinds januari 2025 is Van den Brink waarnemend manager bij de directie langdurige zorg.

Inrichting Wlz

Op 1 december krijgt Van den Brink een vaste aanstelling als manager, waarbij zij met haar team werkt aan ‘een goede inrichting en werking van het Wlz-stelsel, de langdurige ggz en complexe casuïstiek.’ “In de langdurige zorg liggen grote opgaven die niet lang kunnen wachten. Zij brengt hiervoor veel bruikbare kennis mee en heeft ervaring in de samenwerking met ons zorgveld”, reageert Michiel Geschiere, directeur langdurige zorg, op de benoeming.