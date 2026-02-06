Beoogd zorgminister Hermans: ingewikkelde opgave op nieuwe post

Sophie Hermans (VVD), die minister van Volksgezondheid wordt in het komende minderheidskabinet, denkt dat haar nieuwe post “grote en ingewikkelde opgaven” zal hebben. Hermans moet de miljardenbezuiniging in de zorg zien door te voeren, onder meer door het eigen risico te verhogen. Daarvoor is nog geen steun in de Tweede Kamer.

Hermans zei trots te zijn op de kwaliteit van de Nederlandse zorg, en denkt dat het nodig is er minder geld aan uit te geven om die kwaliteit te behouden. Het kabinet wil onder meer 5 miljard euro ophalen door het eigen risico niet te halveren en dat later te verhogen. Ook wordt geld bespaard door minder snel medicijnen toe te laten tot het basispakket en vervolgopleidingen voor medisch specialisten te verkorten. “Je kan daarvoor terugdeinzen in de politiek, maar dat doe ik niet.”

Hermans is nu nog demissionair vicepremier en minister van Klimaat en Groene Groei. (ANP)

