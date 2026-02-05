Nieuwe zorgministers komen van VVD en CDA

In nieuwe kabinet levert de VVD de minister van Volksgezondheid. Het CDA mag de nieuwe minister voor Langdurige Zorg, Jeugd en Sport leveren. Dat hebben de partijen donderdag bekendgemaakt.

Volgens de NOS wordt Sophie Hermans, nu nog demissionair minister van Klimaat en Groene Groei in het kabinet-Schoof, verantwoordelijk voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is nog niet bevestigd door de coalitiepartijen. “Ik denk dat voor alle drie de partijen geldt dat we heel ver zijn met de definitieve selectie van de personen”, zei D66-leider en beoogd premier Rob Jetten vanochtend daarover. “In de komende dagen zullen we dat bekendmaken, zodra dat helemaal definitief rond is.”

Tevreden

Het CDA levert in het nieuwe kabinet verder onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. De VVD krijgt ook nog Financiën, Justitie en Veiligheid, Defensie en Infrastructuur. Op de ministeries van Onderwijs, Landbouw en Sociale Zaken komt een D66’er.

Volgens CDA-leider Henri Bontenbal hebben de partijen niet “keihard” hoeven onderhandelen over de verdeling. Ook de andere partijleiders zijn tevreden met de gesprekken van de afgelopen dagen. “We hebben echt gekeken hoe we de grote opgaven zo veel mogelijk kunnen verdelen over de partijen”, aldus beoogd premier Rob Jetten (D66). VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een “evenwichtige verdeling”. (ANP/Skipr)