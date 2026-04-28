Jan Kremer ontvangt koninklijke onderscheiding

Jan Kremer is van origine gynaecoloog in het Radboudumc. Daar was hij jarenlang hoofd van het Nijmeegse IVF-centrum en richtte hij de eerste digitale IVF-poli ter wereld op. Ook startte hij MijnZorgnet, een platform voor persoonlijke gezondheidsdossiers. Daarnaast heeft Kremer een passie voor kwaliteit vanuit het perspectief van patiënt en samenleving. Sinds 2011 is hij hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Daarnaast is Kremer gastspreker, speciaal gezant Passende Zorg bij het ministerie van VWS, voorzitter van de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis, lid van de raad van toezicht van Espria en Ksyos en adviseur bij Strategy&.

Geen schroom

Op 24 april gaf Kremer zijn afscheidsrede ‘Passende zorg als medicijn’ in concertgebouw De Vereeniging. Daarin waarschuwt Kremer dat beleidsmakers en politici passende zorg steeds vaker zien als dekmantel voor volumebeperking, kostenreductie en personele besparingen. Volgens Kremer is dat niet alleen inhoudelijk onjuist, maar bestuurlijk onverstandig. Het vergroot wantrouwen, verlamt professionals en ondergraaft de fundamentele transitie naar passende zorg.

Voorafgaand aan het bijbehorende symposium passende zorg – georganiseerd door VWS – ontving Kremer de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor maatschappelijke betekenis. Hij wordt onder meer geprezen dat hij niet schroomt om kritische zaken aan de kaak te stellen, zoals indicatie-inflatie. “Kremer was bijna vijftig jaar verbonden aan het Radboudumc, waar hij uitgroeide van student tot hoofd van het IVF-centrum en pleitbezorger van patiëntgerichte, transparante zorg”, reageert Radboudumc. “Hij stimuleerde innovatie en doelmatigheid, onder meer via digitale inzage en het programma Betaalbaar Beter. Daarnaast vervulde hij landelijke rollen, onder meer bij het Zorginstituut Nederland.”

Meer lintjes

Naast Kremer ontvingen vrijdag nog vier andere medewerkers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit een lintje vanwege hun wetenschappelijke of maatschappelijke verdiensten: Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie, Gonny Kremers, gepensioneerd faculty liaison FNWI, Caroline Slomp, hoogleraar microbiologie en Maroeska Rovers, hoogleraar medische technologie en innovatie.