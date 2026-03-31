Dit wordt de nieuwe bestuurder van Zuyderland

Simone Gielen-Wijffels start op 1 september als bestuurder bij Zuyderland. Ze wordt verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Simone Gielen-Wijffels studeerde geneeskunde in Maastricht. In 2005 begon zij haar loopbaan als intensivist-anesthesioloog bij Bernhoven. “Zij was vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van passende zorg. In 2015 startte zij als kwartiermaker voor de nieuwe organisatiestructuur Bernhoven”, memoreert Bernhoven.

Nieuwe koers

In 2015 startte Gielen-Wijffels als kwartiermaker. Daarna was ze medisch leider acute zorg, medisch directeur en vanaf september 2023 bestuurder van Bernhoven. Na twintig jaar ‘mooie en soms zware momenten’ neemt Gielen-Wijffels afscheid van Bernhoven. “Met het team van Zuyderland kan ik doorbouwen op passende zorg en het versterken van netwerkzorg ter verbetering van de gezondheid van de inwoners van haar regio”, reageert ze op haar vertrek.

Op 1 september start Gielen-Wijffels bij Zuyderland als bestuurder. Ze neemt de portefeuille cure onder haar hoede, waarmee ze verantwoordelijk wordt voor de ziekenhuiszorg en de ggz. “Met Simone halen we een bestuurder binnen die niet alleen over ruime ervaring in de ziekenhuiszorg beschikt, maar ook de Limburgse context en cultuur goed begrijpt”, reageert rvt-voorzitter Rob Becker.

Twee lege stoelen

Gielen-Wijffels vormt samen met interim-bestuurder Jules de Vet en Esther Talboom-Kamp – die op 1 mei 2026 bestuursvoorzitter David Jongen opvolgt – de raad van bestuur.

In 2026 wordt de raad van bestuur uitgebreid met een vierde bestuurder met de portefeuille care. De werving voor deze positie en de positie van CFO – die momenteel door De Vet wordt opgevangen – loopt nog.