Kabinet wil passende zorg als norm wettelijk afdwingen

Het kabinet-Jetten wil een einde maken aan niet-passende zorg. Daartoe komt het kabinet met wet- en regelgeving die passende zorg altijd en overal de norm maakt. Dat kondigen de ministers Sophie Hermans en Mirjam Sterk aan in een gezamenlijke brief over de hoofdpunten van hun beleid.

Illustratie gemaakt met behulp van chatgpt

Minister Hermans van VWS en Mirjam Sterk van Langdurige zorg, jeugd en sport tonen in hun gezamenlijke beleidsbrief van 24 april 2026 hun enthousiasme over de beweging naar passende zorg. Ze vinden nu de tijd rijp voor de volgende fase: van passende zorg de norm maken. Met wet- regelgeving willen de ministers de ruimte voor niet-passende zorg verkleinen. “We willen kortom dat niet-passende zorg stopt. Daartoe komt het kabinet met een samenhangend pakket aan wet- en regelgeving dat passende zorg altijd en overal de norm maakt.”

Alleen passende zorg vergoeden

Van beroepsbeoefenaren verwachten de ministers dat zij via beroepsrichtlijnen en kwaliteitsdocumenten duidelijker normeren wat passende zorg is. Alleen passende zorg komt nog in aanmerking voor vergoeding. Het Zorginstituut krijgt een stevigere rol in het toetsen en sturen op pakketwaardigheid van zorg. Daarbij spelen de beschikbaarheid van mensen en middelen zwaarder mee dan nu.

Passend regionaal zorgaanbod

Een andere route naar passende zorg als norm loopt via een passend regionaal zorgaanbod. De ministers willen de concentratie van complexe zorg nieuw leven inblazen. Ook wil het kabinet actiever sturen op een passend regionaal zorgaanbod door bijvoorbeeld eisen te stellen aan zorgbieders. Te denken valt aan eisen rond meedoen aan regionale samenwerkingsverbanden of avond-, nacht- en weekenddiensten.

Ook ‘constructief meedoen’ aan de regioplannen wordt wettelijk verplicht. “We zorgen ervoor dat regionale plannen over het zorglandschap daadwerkelijk richting geven aan alle zorgaanbieders in de regio. En we borgen dat die richting niet vrijblijvend is.”

Zorgplicht zorgverzekeraars

Verder willen de ministers zorgverzekeraars strenger houden aan hun zorgplicht. Ze willen dat zorgverzekeraars alleen nog passende zorg inkopen. Dat moeten ze ook gaan doen bij aanbieders die wel passende zorg leveren, maar nu nog geen contract krijgen. Daarnaast willen Hermans en Sterk een einde maken aan het ‘freerider’-gedrag van zorgverzekeraars, zodat ze regionaal bij zorgtransformaties samen optrekken.

Niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars krijgen nieuwe instrumenten om passende zorg de norm te maken. Zo vervalt de vergoedingsverplichting voor niet-gecontracteerde zorg. “Het mag niet meer zo zijn dat zorgaanbieders die passende zorg aanbieden, andere zorgaanbieders geld zien verdienen aan niet-passende zorg.” Ook krijgen zorgverzekeraars inzage in declaratiedata van andere zorgverzekeraars om zorgaanbieders te identificeren die niet-passende zorg aanbieden.

