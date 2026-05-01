Wissels van de week | Veel benoemingen en meerdere koninklijke onderscheidingen in zorgland

Elke vrijdag geeft Skipr een overzicht van de belangrijkste wisselingen in de bestuurslagen in de Nederlandse zorg. In week 18 het nieuws dat Greet Prins op 72-jarige leeftijd is overleden, veel wisselingen en Jan Kremer, Peter Sillevis Smitt en vier verpleegkundigen kregen een lintje.

Sander van IJsseldijk wordt per 1 augustus 2026 bestuurder van Cardia, een ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Hij volgt Jolanda Wakkerman op, die momenteel interim-bestuurder is. Van IJsseldijk was hiervoor zeven jaar bestuurder bij De Lange Wei.

Suzan Ernst treedt per 1 oktober 2026 aan als bestuurder van Magentazorg, een ouderenzorgorganisatie. Zij is sinds 2021 werkzaam bij Magentazorg als directeur zorg aan huis.

Ecare, ontwikkelaar van het elektronisch cliëntendossier PUUR., heeft een nieuw directieteam samengesteld. Xander Schurink is aangesteld als algemeen directeur. Dennis Snippert wordt directeur product & technologie, Susan Rödel directeur klant & markt, Loek Wessels directeur financiën & risicobeheersing en Ellen ter Linde directeur mens & organisatie.

Niels Mulder is gestart als bestuurder bij Akwa GGZ, kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg. Hij volgt Ralph Kupka op, die op 1 juli afscheid neemt. Niels Mulder is emeritus hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Van 2022 tot april 2026 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Mulder werkt als psychiater bij Antes – onderdeel van Parnassia Groep – in de acute psychiatrie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting HIC, FACT-Nederland en stichting Resourcegroepen Nederland en betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van netwerkzorg.

Arjen Beekman vertrekt eind 2026 als bestuurder van Stichting Milo, een organisatie voor ondersteunde communicatie voor mensen met een communicatieve meervoudige beperking. Hij gaat met pensioen en draagt zijn functie over aan een nog te benoemen opvolger.

Oud-zorgbestuurder Greet Prins is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de zenuw- en spierziekte ALS. Zij was voormalig bestuurder in de gehandicaptenzorg, onder meer bij Philadelphia. In 2011 werd ze verkozen tot zorgmanager van het jaar. Ze was tevens vicefractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer.

Harry Bevers legt tijdelijk zijn werk neer als zorgwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer vanwege ziekte. Bevers is kamerlid sinds juli 2024 en hield zich bezig met ziekenhuiszorg, geneesmiddelenbeleid en medisch-ethische onderwerpen. Dieke van Groningen wordt in Bevers’ plaats voor een periode van 16 weken beëdigd.

Christel Hessels is per 1 mei 2026 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Vroege interventies in persoonlijkheidspathologie bij jongeren’ aan de Universiteit Utrecht. Hessels is klinisch psycholoog en P-opleider bij GGz Centraal en werkte daar aan de ontwikkeling van HYPE, een programma voor vroege interventie bij jongeren met persoonlijkheidsproblemen.

Geert Wanten is benoemd tot hoogleraar Optimalisatie van zorg voor patiënten met darmfalen aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Wanten is MDL-arts bij het Radboudumc. Hij behandelt met zijn team patiënten met chronisch darmfalen en werkt samen met Amsterdam UMC, UMCG en MUMC+.

Lintjes

Jan Kremer heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is van origine gynaecoloog in het Radboudumc. Daar was hij jarenlang hoofd van het Nijmeegse IVF-centrum en richtte hij de eerste digitale IVF-poli ter wereld op. Ook startte hij MijnZorgnet, een platform voor persoonlijke gezondheidsdossiers. Daarnaast heeft Kremer een passie voor kwaliteit vanuit het perspectief van patiënt en samenleving. Sinds 2011 is hij hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Daarnaast is Kremer gastspreker, speciaal gezant Passende Zorg bij het ministerie van VWS, voorzitter van de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis, lid van de raad van toezicht van Espria en Ksyos en adviseur bij Strategy&. Op 24 april gaf Kremer zijn afscheidsrede ‘Passende zorg als medicijn’ in concertgebouw De Vereeniging.

Peter Sillevis Smitt ontving een koninklijke onderscheiding als interim-lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijdrage aan de neurologie; hij werkte jarenlang als neuroloog, hoogleraar en afdelingshoofd neurologie in het Erasmus MC.

Binnen de verpleegkundige beroepsgroep zijn meerdere professionals onderscheiden. Verpleegkundig specialist Els Fikkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerard Lohuis en ambulance- en IC-verpleegkundige Wouter Verbeek zijn gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. IC-verpleegkundige Jolande Cornelissen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.