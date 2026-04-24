Wissels van de week | Veel benoemingen in de ziekenhuiszorg en een nieuwe bestuurder bij DSW

Elke vrijdag geeft Skipr een overzicht van de belangrijkste wisselingen in de bestuurslagen in de Nederlandse zorg. In week 17 is de ziekenhuiszorg sterk vertegenwoordigd in de wissels.

Petra de Jongh treedt per 1 mei 2026 toe tot de raad van bestuur van DSW Zorgverzekeraar, een zorgverzekeraar. De Jongh neemt afscheid als voorzitter van de raad van bestuur bij ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest, waar zij sinds 2019 werkte, na een loopbaan in de academische zorg bij het Erasmus MC. De Jongh volgt Joop le Conge op, die per 1 februari 2026 afscheid nam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Menno Tusschenbroek start per 1 mei 2026 als directeur bij de een branchevereniging Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Momenteel is Menno zelfstandig adviseur van verenigingen en is hij op bestuurlijk niveau actief binnen een zorggerelateerde beroepsorganisatie. Tusschenbroek volgt Monique van Bekkum op, die na tien jaar vertrekt.

Joris Smits treedt per 1 mei toe tot de directie van stichting Dutch Hospital Data (DHD), een organisatie die datasamenwerking in de medisch-specialistische zorg faciliteert. Hij was hiervoor directeur bij VZVZ, een organisatie voor landelijke zorginformatie-uitwisseling, en werkte eerder bij Nictiz. Bij de gemeente Amsterdam hoofd van de gemeenschappelijke ict-infrastructuur. Smits volgt Gert-Jan van Boven op, die per 1 februari 2026 vertrok. Hij vormt samen met Klaas Nieuwhof de directie van DHD.

Evelyn Klein Haneveld begint op 1 augustus als directeur zorg bij Transfore, een forensische zorgorganisatie, onderdeel van Dimence Groep. Zij is momenteel directeur bij het Ouder- en Kindteam Amsterdam. Klein Haneveld volgt Inge Korfage op en vormt samen met directeur bedrijfsvoering Erwin Pietersma de directie.

Rob Dillmann is door Noordwest Ziekenhuisgroep per 1 mei 2026 benoemd tot voorzitter van de rvt. Hij volgt Jan Rauwerda op, die het voorzitterschap sinds december 2021 vervulde. Dillmann was eerder bestuursvoorzitter van Isala en het Zaans Medisch Centrum en recent interim-voorzitter van de rvb van OLVG. Daarnaast was hij van 2017 tot 2023 lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en onderhandelaar namens de NVZ aan bestuurlijke zorgakkoorden. De rvb van Noordwest Ziekenhuisgroep bestaat uit Stefan Kroese, Houke Klomp en Jacqueline Gerritsen.

Ipse de Bruggen benoemt Marcel Levi per 1 mei 2026 tot voorzitter van de rvt. Hij volgt Joke Boonstra op, die per 1 april afscheid nam. Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en was eerder bestuursvoorzitter van het AMC en chief executive van University College London Hospitals. De rvb bestaat uit Angélique Koevoets en Hanno Brandsema.

Nicole Stolk-Luyten treedt per 1 mei 2026 toe tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Stolk-Luyten is sinds 2024 voorzitter van de rvb van het Albert Schweitzer ziekenhuis en volgt Ingrid Wolf op. Binnen de NVZ werkt zij onder voorzitterschap van Ad Melkert.

Bij LIMOR, een maatschappelijke zorgverlener, is Carry de Niet per 20 april 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. De Niet is sinds 2018 voorzitter van de raad van bestuur van ZINN, een zorgorganisatie in Noord-Nederland. Eerder was zij directievoorzitter van Kredietbank Nederland.

Daarnaast treedt Jetta Klijnsma toe als lid van de raad van toezicht. Klijnsma was van 2017 tot 2025 commissaris van de Koning in Drenthe en eerder onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.