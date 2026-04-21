Nieuwe voorzitter raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep

Rob Dillmann wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij treedt op 1 mei 2026 aan en volgt Jan Rauwerda op, die het voorzitterschap sinds december 2021 vervulde.

De benoeming vindt plaats na positieve adviezen van de raad van bestuur, het MT, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het stafbestuur en het verpleegkundig stafbestuur.

Rob Dillmann

Met Rob Dillmann haalt de Noordwest Ziekenhuisgroep – een groot topklinisch ziekenhuis met hoofdlocaties in Alkmaar en Den Helder – een ervaren oud-ziekenhuisbestuurder in huis. Hij was van 2014 tot 2023 voorzitter van de raad van bestuur van Isala in Zwolle, een van de grootste topklinische STZ-ziekenhuizen. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum. Recent was hij interim-voorzitter van de raad van bestuur van OLVG in Amsterdam. Daarnaast was hij van 2017 tot 2023 lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en onderhandelaar namens de NVZ aan bestuurlijke zorgakkoorden.

Rob Dillmann: “Noordwest vervult een belangrijke rol in de regio, en is daarbij gericht op samenwerking en op innovatie. Ik zie ernaar uit om samen met de raad van toezicht, de raad van bestuur en al onze partners verder te bouwen aan de toekomst van Noordwest en de zorg in de regio.”

