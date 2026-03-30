Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Edwin van der Meer verlaat het BovenIJ

,

Bestuursvoorzitter Edwin van der Meer gaat stoppen bij het BovenIJ. Hij neemt op 21 mei afscheid met een symposium en receptie.

Van der Meer geeft aan toe te zijn aan een nieuwe fase in zijn leven. Met de start van de uitvoering van strategisch meerjarenplan BovenIJ 2030 voelt dit moment naar zijn zeggen aan als een logisch en natuurlijk moment om zijn taken over te dragen.

BovenIJ

De raad van toezicht staat garant voor de opvolging en bestuurlijke continuïteit, samen met Sanne Blom, bestuurder BovenIJ. Tessa van den Ende, voorzitter raad van toezicht, spreekt haar waardering uit voor alles wat Van der Meer voor Amsterdam-Noord en het BovenIJ heeft betekend: “Na jaren van betrokken en bevlogen leiderschap neemt Edwin van der Meer afscheid van ons BovenIJ. Onder zijn leiding groeide BovenIJ uit van ziekenhuis tot gezondheidsorganisatie met een maatschappelijke blik op de mensen om het BovenIJ heen. Hij zette in op samenwerking, preventie en het verbinden van zorg en welzijn. Dat deed hij met lef en trots en heeft daarmee, als boegbeeld van het BovenIJ, het ziekenhuis van de toekomst op de kaart gezet, zowel in de regio als landelijk. Het BovenIJ staat stevig en is klaar voor de toekomst”.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Gerelateerd nieuws

Dit wordt de nieuwe bestuurder van Zuyderland
Reader Interactions

Reacties