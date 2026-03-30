Edwin van der Meer verlaat het BovenIJ

Van der Meer geeft aan toe te zijn aan een nieuwe fase in zijn leven. Met de start van de uitvoering van strategisch meerjarenplan BovenIJ 2030 voelt dit moment naar zijn zeggen aan als een logisch en natuurlijk moment om zijn taken over te dragen.

De raad van toezicht staat garant voor de opvolging en bestuurlijke continuïteit, samen met Sanne Blom, bestuurder BovenIJ. Tessa van den Ende, voorzitter raad van toezicht, spreekt haar waardering uit voor alles wat Van der Meer voor Amsterdam-Noord en het BovenIJ heeft betekend: “Na jaren van betrokken en bevlogen leiderschap neemt Edwin van der Meer afscheid van ons BovenIJ. Onder zijn leiding groeide BovenIJ uit van ziekenhuis tot gezondheidsorganisatie met een maatschappelijke blik op de mensen om het BovenIJ heen. Hij zette in op samenwerking, preventie en het verbinden van zorg en welzijn. Dat deed hij met lef en trots en heeft daarmee, als boegbeeld van het BovenIJ, het ziekenhuis van de toekomst op de kaart gezet, zowel in de regio als landelijk. Het BovenIJ staat stevig en is klaar voor de toekomst”.