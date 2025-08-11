Edwin van der Meer: ‘Ziekenhuizen moeten meer samenwerken’

Digitalisering, arbeidstekorten, meer preventie en passende zorg. Het zijn complexe thema’s die vragen om een andere manier van besturen. Tijdens de Masterclass Complexity Thinking gaat Edwin van der Meer in op hoe je als leider koers houdt in het krachtenveld van tegenstrijdige belangen, systeemdruk en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur BovenIJ

In het BovenIJ voerde de raad van bestuur samen met de Verpleegkundige Adviesraad een eigen ontregelprogramma in. Bij een groot aantal handelingen stelden zorgprofessionals zichzelf de vragen: moeten we dit nog wel doen of kunnen we het laten? Of kan het slimmer op een andere manier? “Dat resulteerde in minder gebruik van celstofmatjes gebruiken, het afschaffen van overbodige tweede controles en het patiëntvriendelijker uitvoeren van pijnmetingen”, vertelt Edwin van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Op de werkvloer

Het voorbeeld past bij de koers die Van der Meer als bestuurder voorstaat: blijf niet in die bestuurskamer zitten maar begeef je op de werkvloer en luister naar wat er daar leeft. Faciliteer en stimuleer het naar boven halen van nieuwe initiatieven. “Het is zinloos als ik zorgprofessionals ga vertellen hoe ze moeten ontregelen”, licht hij toe. “Het is de kunst om als bestuurder optimaal gebruik te maken van de kennis van je medewerkers.” Bestuurders zouden die taak zelf meer moeten oppakken en die niet moeten overlaten aan allerlei tussenlagen”, vindt hij. “Je zou het aantal tussenlagen zoveel mogelijk moeten beperken.”

Meer complexiteit

Meer samenwerking en verbinding, kortere lijnen, niet alleen in de organisatie zelf maar juist ook met het netwerk eromheen. Het zijn onderwerpen die Van der Meer zal aansnijden tijdens de Masterclass Complexity Thinking op maandag 24 en dinsdag 25 november. Hij vindt het nodig om op een andere manier te kijken, denken en vooral doen, vanwege de complexiteit die er al is en die alleen maar zal toenemen. Hij denkt dan aan toenemende digitalisering, het inzetten op passende zorg en het flexibeler inzetten van medewerkers vanwege arbeidsmarkttekorten.

Maatschappelijke rol

Van der Meer ziet het ziekenhuis van de toekomst als een gezondheidsorganisatie die midden in de samenleving staat en een maatschappelijke rol vervult. “Ik denk dat het steeds meer de kunst wordt om vanuit het ziekenhuis een bijdrage te leveren aan preventie en leefstijl, zonder dat je dat allemaal in het ziekenhuis zelf gaat doen. Dat betekent dus dat je je veel gaat positioneren als een partner in een netwerk van zorg en welzijn.”

Regionaal niveau

“Samenwerken is het nieuwe adagium om de complexiteit die op ons afkomt het hoofd te bieden”, meent hij. “Je lost het niet meer alleen op.” Dat betekent onder andere dat ziekenhuizen, die voorheen met elkaar concurreerden, meer op regionaal niveau zouden moeten samenwerken om bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblemen aan te pakken. Ook zouden ziekenhuizen, het sociaal domein, huisartsen, welzijnsprofessionals, andere zorg en patiënten vaker het gesprek moeten aangaan om elkaars taal beter te leren spreken. “Dat zijn bewegingen die ook al gaande zijn”, erkent Van der Meer. “Maar het vraagt wel om een andere manier van besturen zodat we dit proces kunnen versnellen. Daarmee houden we de zorg beschikbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit voor onze patiënten en inwoners. Én een fijne plek om te werken voor onze zorgprofessionals.”

Door Sigrid Starremans

Masterclass Complexity Thinking

Complexe vraagstukken en uitdagingen lost u niet op door te analyseren. Ze vragen om anders organiseren, adaptief leiderschap en een gezamenlijke lerende beweging. De complexiteitswetenschap biedt u als leider houvast om te handelen en beslissen bij onzekerheid.

Naast Edwin van der Meer spreken op de Masterclass Complexity Thinking: Jan Kremer, Wilma van der Scheer, Eva van Baarle, Freek Peters en Josefien de Bruin.

Meer informatie