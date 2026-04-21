NVZ kiest nieuw bestuurslid

Nicole Stolk-Luyten treedt per 1 mei 2026 toe als nieuw lid van het NVZ-bestuur. De NVZ-leden hebben op 15 april ingestemd met haar benoeming.

Sinds 2024 is Stolk-Luyten voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daarvoor vervulde zij diverse leidinggevende en directiefuncties binnen de Rijksoverheid en bij De Nederlandsche Bank, waar zij vanaf 2018 directielid was met de portefeuille Resolutie en Intern Bedrijf.

Nicole Stolk-Luyten

Stolk-Luyten volgt Ingrid Wolf op en zal zich binnen het NVZ-bestuur onder meer richten op vraagstukken rondom organisatie en toekomstbestendigheid van de zorg. Stolk-Luyten heeft brede ervaring in governance, digitalisering, bedrijfsvoering en samenwerking binnen complexe maatschappelijke domeinen. Naast haar bestuursfunctie is zij actief in verschillende gremia, waaronder als voorzitter van mProve, als lid van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds en als lid van diverse adviesraden op het terrein van zorg en innovatie.

Nicole Stolk-Luyten: “De zorg van morgen ontstaat waar zorg en sociaal domein elkaar versterken en gezondheid leidend is. Innovatie, data en IT versnellen die beweging. Met oog en hart voor de menselijke maat.”

Ad Melkert, voorzitter NVZ-bestuur: “Wij heten Nicole Stolk-Luyten van harte welkom in het bestuur. Ik zie ernaar uit om met haar inbreng vanuit de praktijk verder te kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig inrichten van de integrale zorgorganisatie.”

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:34 Nieuwe voorzitter raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep
6:34 NVZ kiest nieuw bestuurslid
31 mrt 2026 Dit wordt de nieuwe bestuurder van Zuyderland
30 mrt 2026 Edwin van der Meer verlaat het BovenIJ
23 mrt 2026 Directeur Rivas Beatrixziekenhuis wordt zorgbestuurder

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

