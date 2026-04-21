NVZ kiest nieuw bestuurslid

Nicole Stolk-Luyten treedt per 1 mei 2026 toe als nieuw lid van het NVZ-bestuur. De NVZ-leden hebben op 15 april ingestemd met haar benoeming.

Sinds 2024 is Stolk-Luyten voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daarvoor vervulde zij diverse leidinggevende en directiefuncties binnen de Rijksoverheid en bij De Nederlandsche Bank, waar zij vanaf 2018 directielid was met de portefeuille Resolutie en Intern Bedrijf.

Stolk-Luyten volgt Ingrid Wolf op en zal zich binnen het NVZ-bestuur onder meer richten op vraagstukken rondom organisatie en toekomstbestendigheid van de zorg. Stolk-Luyten heeft brede ervaring in governance, digitalisering, bedrijfsvoering en samenwerking binnen complexe maatschappelijke domeinen. Naast haar bestuursfunctie is zij actief in verschillende gremia, waaronder als voorzitter van mProve, als lid van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds en als lid van diverse adviesraden op het terrein van zorg en innovatie.

Nicole Stolk-Luyten: “De zorg van morgen ontstaat waar zorg en sociaal domein elkaar versterken en gezondheid leidend is. Innovatie, data en IT versnellen die beweging. Met oog en hart voor de menselijke maat.”

Ad Melkert, voorzitter NVZ-bestuur: “Wij heten Nicole Stolk-Luyten van harte welkom in het bestuur. Ik zie ernaar uit om met haar inbreng vanuit de praktijk verder te kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig inrichten van de integrale zorgorganisatie.”