Twee nieuwe bestuursleden Federatie Medisch Specialisten voorgedragen

,

De benoemingsadviescommissie en het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben twee nieuwe bestuursleden voorgedragen.

Het gaat om internist-oncoloog Ingrid Desar en klinisch fysicus Christiaan van Swol. De benoemingen worden op donderdag 19 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering instemt met de voordracht, treden beide kandidaten op 1 juli 2026 officieel in functie.

Desar

Desar is momenteel werkzaam als internist-oncoloog in het Radboudumc en treedt per 1 augustus officieel aan als hoogleraar Innovatieve Sarcoomzorg. Zij is sinds 2018 opleider Medische Oncologie en werd een jaar later verkozen tot ‘Opleider van het jaar’ binnen de Interne Geneeskunde. Desar is secretaris van de landelijke sectie Medische Oncologie (NIV) en zij is via de Wetenschappelijke Advies Raad van Zorginstituut Nederland betrokken bij de beoordeling van medicatie voor het basispakket.

Van Swol

Van Swol werkt als klinisch fysicus in het St. Antonius Ziekenhuis, waar hij tevens de rol van medisch leider Zorgtransformatie vervult. Hij is onder meer bestuursvoorzitter van de stichting Opleiding Klinisch Fysicus. Voor zijn bestuurlijke verdiensten en zijn actieve bijdrage aan het visietraject ‘MS2035’ van de FMS, werd hij onlangs onderscheiden met de gouden speld van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).

