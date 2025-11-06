Ministerie van Volksgezondheid sluit inpandige fitnessruimte

De inpandige bedrijfsfitness van het ministerie van Volksgezondheid wordt gesloten, schrijft het Algemeen Dagblad . Daartoe is besloten om de bezuinigingsdoelen van het kabinet-Schoof te halen. Ambtenaren zijn er niet blij mee.

Het ministerie van VWS moet net als elk ministerie flink bezuinigen op zichzelf, zo’n 70 miljoen euro per jaar. Eigenlijk zou die bezuiniging voorál gerealiseerd moeten worden door te snijden in personeel, maar dit blijkt lastiger dan gedacht: het aantal ambtenaren is het afgelopen jaar zelfs met 4000 gestegen. Vooralsnog heeft geen enkel ministerie een stevige reorganisatie met gedwongen ontslagen aangekondigd. Ook het ministerie van VWS niet.

En dus wordt de bedrijfsfitness nu gesloten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar de fitnessruimte mee wordt gedeeld, heeft eerder al laten weten niet meer financieel bij te willen dragen. Om de locatie open te houden zou VWS dus het dubbele moeten gaan betalen. En dat wordt te gortig, vindt de top. ‘Dat betekent ook dat de eigen bijdrage van medewerkers fors zou toenemen om de inpandige fitness enigszins kostendekkend te houden’, zo staat in het bericht op intranet.

Verkeerde bezuiniging

De inschatting van de top was dat de ambtenaren niet bereid zouden zijn om een paar tientjes extra in de maand te betalen om de sportruimte open te houden. Maar dat vermoeden blijkt niet te kloppen. ‘Er is nooit aan ons gevraagd of we bereid zouden zijn meer te betalen’, stelt een van de ambtenaren. “Mijn antwoord daarop is een volmondig ja! Dit is een totaal verkeerde bezuiniging!’

Een ander vraagt zich op het intranet af of het ministerie zich met dit besluit niet ‘in de voet schiet’. Aan de ene kant maakt het ministerie immers beleid voor een ‘actievere samenleving’, en aan de andere kant sluit het de eigen sportlocatie. Onbegrijpelijk, vindt hij.

Weer een ander sluit zich daarbij aan. ‘Ik vond het juist altijd zo goed en sterk van het ministerie dat ze datgene wat ze naar buiten uitdraagt, ook íntern mogelijk maakt: investeren in je gezondheid.’

Kortingsregeling

Het ministerie houdt echter voet bij stuk, zo laat een woordvoerder weten: ,,VWS vindt de gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers heel belangrijk en wil ook in het beleid bevorderen dat mensen vanuit werkgevers gefaciliteerd worden om te sporten.”

Maar dat kan ook prima via de bestaande kortingsregeling die medewerkers de mogelijkheid biedt om met korting dicht bij het werk of vlakbij huis te sporten bij een zelfgekozen fitness- of sportclub, zo meldt de woordvoerder.

Kosten

Bovendien zijn er maar 250 VWS-medewerkers op dit moment lid van de bedrijfsfitness, terwijl er 2100 mensen werkzaam zijn op het departement. En andere ministeries, behalve het ministerie van Financiën, hebben ook geen eigen sportruimte. Er moet nu eenmaal gesneden worden in de kosten, zo valt te horen in de top van het ministerie.